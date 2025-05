Interviene in spiaggia e in piscina nei cruciverba: la soluzione è Bagnino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Interviene in spiaggia e in piscina' è 'Bagnino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAGNINO

Curiosità e Significato di "Bagnino"

Perché la soluzione è Bagnino? Il termine bagnino si riferisce a una figura professionale che ha il compito di garantire la sicurezza dei bagnanti in spiaggia e in piscina. Questo professionista è addestrato per intervenire in caso di emergenze, come annegamenti o incidenti, e spesso svolge anche attività di prevenzione, educando le persone a comportamenti sicuri. La presenza di un bagnino è fondamentale per godere di una giornata al mare o in piscina in modo sereno e protetto.

Come si scrive la soluzione Bagnino

Hai davanti la definizione "Interviene in spiaggia e in piscina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

G Genova

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U O T D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIRUTO" DIRUTO

