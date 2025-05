Impermeabile con cintura nei cruciverba: la soluzione è Trench

TRENCH

Curiosità e Significato di "Trench"

Vuoi sapere di più su Trench? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Trench.

Perché la soluzione è Trench? Il trench è un tipo di impermeabile caratterizzato da una silhouette elegante e funzionale, spesso realizzato in tessuti resistenti all'acqua. Originariamente progettato per i soldati durante la Prima Guerra Mondiale, oggi è diventato un capo di moda iconico, perfetto per affrontare il maltempo senza rinunciare allo stile. Con la sua cintura in vita, il trench non solo protegge dagli agenti atmosferici, ma valorizza anche la figura di chi lo indossa.

Come si scrive la soluzione Trench

Se "Impermeabile con cintura" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

C Como

H Hotel

