La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Imbarcazione da diporto' è 'Cutter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUTTER

Curiosità e Significato di "Cutter"

La soluzione Cutter di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cutter per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cutter? Il termine cutter si riferisce a un tipo di imbarcazione da diporto, caratterizzata da una vela principale e spesso da una vela di prua. Queste barche sono progettate per navigare in modo agile e veloce, rendendole ideali per le regate o semplicemente per una piacevole giornata in mare. Grazie alla loro struttura, i cutter offrono una combinazione di stabilità e manovrabilità, perfetta per gli appassionati di vela.

Come si scrive la soluzione Cutter

Se "Imbarcazione da diporto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

U Udine

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

