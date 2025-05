Il ceto medio londinese nei cruciverba: la soluzione è Middle Class

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il ceto medio londinese' è 'Middle Class'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIDDLE CLASS

Curiosità e Significato di "Middle Class"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Middle Class più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Middle Class.

Perché la soluzione è Middle Class? Il termine middle class si riferisce a quel gruppo sociale che si colloca tra i ceti più abbienti e le classi meno fortunate. In generale, include professionisti, impiegati e piccoli imprenditori che godono di un buon livello di vita, ma non sono necessariamente ricchi. La classe media gioca un ruolo fondamentale nell'economia e nella cultura, contribuendo alla stabilità sociale e al progresso delle comunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La stragrande maggioranza dei britannici rientra in questa categoriaIl ceto medio a LondraIl ceto medio ingleseGallery: il museo londinese in Trafalgar Square

Come si scrive la soluzione Middle Class

Stai cercando la risposta alla definizione "Il ceto medio londinese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

D Domodossola

D Domodossola

L Livorno

E Empoli

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

