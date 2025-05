La stragrande maggioranza dei britannici rientra in questa categoria nei cruciverba: la soluzione è Middle Class

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La stragrande maggioranza dei britannici rientra in questa categoria' è 'Middle Class'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIDDLE CLASS

Curiosità e Significato di "Middle Class"

Vuoi sapere di più su Middle Class? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Middle Class.

La middle class è la categoria sociale composta da persone con un buon reddito, lavoro stabile e istruzione sufficiente, che si colloca tra le classi più povere e le élite. In Gran Bretagna, rappresenta la maggior parte della popolazione, includendo professionisti, impiegati qualificati e piccoli imprenditori.

Il ceto medio ingleseIl ceto medio a LondraUna categoria dei welterNell automobilismo costituisce la più importante categoria di vetture da corsaLa legge dei Britannici

Come si scrive la soluzione: Middle Class

Hai davanti la definizione "La stragrande maggioranza dei britannici rientra in questa categoria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

D Domodossola

D Domodossola

L Livorno

E Empoli

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

