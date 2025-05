Frutto per spremute amarognole nei cruciverba: la soluzione è Pompelmo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Frutto per spremute amarognole' è 'Pompelmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMPELMO

Curiosità e Significato di "Pompelmo"

Approfondisci la parola di 8 lettere Pompelmo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pompelmo? Il pompelmo è un agrume noto per il suo sapore caratteristico, che può oscillare tra l'amaro e il dolce. Spesso utilizzato per preparare succhi freschi e dissetanti, è apprezzato per le sue proprietà rinfrescanti e salutari. Questo frutto, con la sua polpa succosa e vibrante, è perfetto per dare un tocco di originalità a colazioni e brunch.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Pompelmo

Stai cercando la risposta alla definizione "Frutto per spremute amarognole"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

M Milano

P Padova

E Empoli

L Livorno

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T I E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TREVI" TREVI

