Esame post-mortem nei cruciverba: la soluzione è Autopsia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esame post-mortem' è 'Autopsia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOPSIA

Curiosità e Significato di "Autopsia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Autopsia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Autopsia? L'autopsia è un'analisi approfondita condotta su un corpo dopo la morte, per determinare le cause del decesso e raccogliere informazioni utili per la giustizia o la medicina. Questo processo non solo aiuta a chiarire eventuali misteri legati a morti sospette, ma offre anche spunti preziosi per la ricerca scientifica e la comprensione delle malattie. In sostanza, l'autopsia rappresenta un importante strumento per fare luce su questioni cruciali legate alla vita e alla salute.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L esame per conoscere la causa della morteL operazione chirurgica su un mortoImpegna il perito settoreL esame che precede l oraleAttento esame lunga riflessioneUn esame diagnostico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Autopsia

Non riesci a risolvere la definizione "Esame post-mortem"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

P Padova

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E M A R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAIRET" MAIRET

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.