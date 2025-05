Atleti come Antonio Rossi e Josefa Idem nei cruciverba: la soluzione è Canoisti

CANOISTI

Curiosità e Significato di "Canoisti"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Canoisti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Canoisti? I canoisti sono atleti specializzati nella pratica della canoa, uno sport acquatico che richiede abilità nel manovrare una piccola imbarcazione. Figure come Antonio Rossi e Josefa Idem hanno reso questo sport famoso in Italia, vincendo numerose medaglie e dimostrando l'importanza della determinazione e della tecnica. La loro passione per la canoa ha ispirato molti giovani a avvicinarsi a questo affascinante mondo di sfide e avventure sull'acqua.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I vogatori con la pagaiaRematori solitariLo sono stati i fratelli AbbagnaleLa barca cara ad Antonio RossiSostiene romanzo di Antonio Tabucchi 1994Distingue gli atleti di judo

Come si scrive la soluzione Canoisti

La definizione "Atleti come Antonio Rossi e Josefa Idem" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O T O L O C S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONSOLATO" CONSOLATO

