Arma Preistorica nei cruciverba: la soluzione è Clava

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Arma Preistorica' è 'Clava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLAVA

Curiosità e Significato di "Clava"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Clava, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Clava? La clava è un'arma preistorica che si presenta come un bastone pesante, spesso realizzato in legno o pietra, utilizzata dai nostri antenati sia per la caccia che per la difesa. Questo strumento rappresenta uno dei primi esempi di tecnologia nelle mani dell'uomo, evidenziando l'ingegno e l'adattamento necessario per sopravvivere nei tempi antichi. Oggi, la clava è anche simbolo della forza primordiale e dell'istinto di protezione che caratterizzava le prime comunità

Come si scrive la soluzione Clava

La definizione "Arma Preistorica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

