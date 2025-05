Un arma preistorica nei cruciverba: la soluzione è Clava

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un arma preistorica' è 'Clava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLAVA

Curiosità e Significato di "Clava"

Hai risolto il cruciverba con Clava? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Clava.

Una clava è un'arma preistorica costituita da un bastone pesante o un tronco, spesso dotato di una testa allargata, utilizzata per colpire i nemici o la selvaggina. Composta generalmente di legno, era facile da realizzare e permetteva ai nostri antenati di difendersi e procurarsi cibo, diventando un simbolo della lotta per la sopravvivenza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il randello di Fred FlintstoneL arma che Fred Flintstone invocaAttrezzo da ginnastica ritmicaL arma con il tamburo rotanteUna preistorica abitazioneSpada arma dei Jedi di Star Wars

Come si scrive la soluzione: Clava

Hai davanti la definizione "Un arma preistorica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O C I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ICARO" ICARO

