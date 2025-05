Antica regione asiatica tra Pisidia e Licaonia nei cruciverba: la soluzione è Isauria

ISAURIA

Curiosità e Significato di "Isauria"

Perché la soluzione è Isauria? L'Isauria è un'antica regione situata nella parte sud-occidentale dell'Asia Minore, tra Pisidia e Licaonia, oggi corrispondente a una parte della moderna Turchia. Quest'area era nota per le sue montagne e per i suoi abitanti, spesso descritti come fieri e indipendenti. La regione ha una storia ricca e affascinante, essendo stata influenzata da diverse culture nel corso dei secoli.

Come si scrive la soluzione Isauria

I Imola

S Savona

A Ancona

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

