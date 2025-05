Viaggiatori alati nei cruciverba: la soluzione è Colombi

Home / Soluzioni Cruciverba / Viaggiatori alati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Viaggiatori alati' è 'Colombi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLOMBI

Curiosità e Significato di "Colombi"

La parola Colombi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colombi.

Perché la soluzione è Colombi? Viaggiatori alati si riferisce ai colombi, uccelli noti per la loro capacità di volare su lunghe distanze. Questi volatili sono stati utilizzati storicamente come messaggeri, grazie alla loro straordinaria memoria e abilità di orientamento, rendendoli simboli di libertà e comunicazione. Quindi, la loro associazione con il volo e la trasmissione di messaggi li rende i perfetti viaggiatori alati.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Volano numerosi in Piazza San MarcoMercurio li aveva alatiLi occupano i viaggiatoriEnormi pesci alati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Colombi

Se "Viaggiatori alati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

M Milano

B Bologna

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I D N N A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DANNATI" DANNATI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.