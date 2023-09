Fanno il turno alla ruota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno il turno alla ruota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIMONIERI

Significato/Curiosita : Fanno il turno alla ruota

Il timoniere è un membro dell'equipaggio di un'imbarcazione, addetto alla manovra del timone. tra i timonieri di una nave il timoniere di manovra è un...

