Spossanti come certi lavori molto impegnativi nei cruciverba: la soluzione è Defatiganti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Spossanti come certi lavori molto impegnativi' è 'Defatiganti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEFATIGANTI

Curiosità e Significato di "Defatiganti"

La soluzione Defatiganti di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Defatiganti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Defatiganti? Il termine defatiganti si riferisce a qualcosa che riduce la fatica o lo stress fisico e mentale. Mentre alcuni lavori possono essere estremamente impegnativi e stancanti, altri possono essere progettati per alleviare questo stress attraverso attività rilassanti o rigeneranti. In questo modo, l'idea di defaticare suggerisce un approccio che promuove il benessere e il recupero dall'affaticamento.

Come si scrive la soluzione Defatiganti

La definizione "Spossanti come certi lavori molto impegnativi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

F Firenze

A Ancona

T Torino

I Imola

G Genova

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T A I R I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTRITI" ATTRITI

