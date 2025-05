Salire con fatica nei cruciverba: la soluzione è Issarsi

ISSARSI

Curiosità e Significato di "Issarsi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Issarsi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Issarsi? L'espressione salire con fatica si riferisce all'atto di affrontare una sfida o un ostacolo difficile, proprio come quando ci si trova a dover scalare una montagna. Il concetto di ISSARSI indica l'azione di sollevarsi o elevarsi, spesso implicando uno sforzo intenso per raggiungere un obiettivo. Pertanto, è un modo figurativo per descrivere il superamento delle difficoltà attraverso la determinazione e la perseveranza.

Come si scrive la soluzione Issarsi

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

