LIDO

Curiosità e Significato di "Lido"

Hai risolto il cruciverba con Lido? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Lido.

Perché la soluzione è Lido? Riva sabbiosa è un’espressione che descrive una spiaggia caratterizzata da sabbia fine e dorata, un luogo ideale per rilassarsi e godere del sole. La parola LIDO si riferisce proprio a questa tipologia di area balneare, spesso dotata di stabilimenti e servizi per i bagnanti. Scegliere un lido significa immergersi in un'atmosfera di vacanza e divertimento, perfetta per una giornata al mare.

Come si scrive la soluzione Lido

L Livorno

I Imola

D Domodossola

O Otranto

