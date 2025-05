Razza bovina del Piemonte nei cruciverba: la soluzione è Fassona

FASSONA

Curiosità e Significato di "Fassona"

Perché la soluzione è Fassona? La Fassona è una pregiata razza bovina originaria del Piemonte, nota per la sua carne tenera e saporita, molto apprezzata in cucina. Questa razza si distingue per la sua conformazione muscolare e il carattere docile, rendendola ideale per l'allevamento. Il suo utilizzo nella gastronomia locale ha reso la Fassona un simbolo della tradizione culinaria piemontese, offrendo piatti tipici dal sapore inconfondibile.

Come si scrive la soluzione Fassona

F Firenze

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

N Napoli

A Ancona

