La Soluzione ♚ Razza bovina per tartare

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Razza bovina per tartare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FASSONA

Curiosità su Razza bovina per tartare: ^ carne bovina di razza romagnola, vaca rumagnola, vidlò, burela, su agricoltura, caccia e pesca. url consultato il 22 dicembre 2021. ^ razza suina mora... La Piemontese è una razza bovina autoctona del Piemonte originariamente a triplice attitudine. Viene utilizzata oggi principalmente per la carne, in particolare per la presenza di una iperplasia muscolare della coscia (detta fassone o doppia coscia), e rappresenta tuttora un elemento caratterizzante del territorio piemontese.

