Il settore che confeziona i prodotti ortofrutticoli nei cruciverba: la soluzione è Agroindustria

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il settore che confeziona i prodotti ortofrutticoli' è 'Agroindustria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGROINDUSTRIA

Curiosità e Significato di "Agroindustria"

Hai risolto il cruciverba con Agroindustria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Agroindustria.

Perché la soluzione è Agroindustria? Il settore che si occupa della lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli è conosciuto come agroindustria. Questa branca dell'industria agroalimentare si dedica alla trasformazione di frutta e verdura in prodotti pronti per il consumo, garantendo qualità e sicurezza alimentare. Grazie all'innovazione tecnologica e ai metodi di conservazione, l'agroindustria permette di portare sulla tavola dei consumatori alimenti freschi e dal sapore autentico, sostenendo anche l'economia locale.

Come si scrive la soluzione Agroindustria

Stai cercando la risposta alla definizione "Il settore che confeziona i prodotti ortofrutticoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

G Genova

R Roma

O Otranto

I Imola

N Napoli

D Domodossola

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

