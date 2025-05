Il compositore parmense de Il maestro di cappella nei cruciverba: la soluzione è Paer

Home / Soluzioni Cruciverba / Il compositore parmense de Il maestro di cappella

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il compositore parmense de Il maestro di cappella' è 'Paer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAER

Curiosità e Significato di "Paer"

Approfondisci la parola di 4 lettere Paer: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Paer? Il compositore parmense a cui si fa riferimento è Paolo Paer, noto per la sua opera Il maestro di cappella. Questo musicista, attivo nel XVIII secolo, si distinse nel panorama musicale italiano per il suo talento nell'opera e nella musica sacra, contribuendo in modo significativo alla scena culturale del suo tempo. Paer rappresenta un'importante figura del periodo, testimoniando l'evoluzione del melodramma italiano.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ferdinando musicistaIl musicista maestro di PaganiniIl compositore russo de Il principe IgorCompose l opera Il maestro di cappellaMusicò l opera Il maestro di cappella

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paer

Stai cercando la risposta alla definizione "Il compositore parmense de Il maestro di cappella"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I I T P I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIPIDI" TRIPIDI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.