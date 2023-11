La definizione e la soluzione di: Compose l opera Il maestro di cappella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Tra il 1645 e il 1652 e collocata nella cappella cornaro, presso la chiesa di santa maria della vittoria, a roma. la scena raffigurata nell'opera è, per... Ferdinando Paër (Parma, 1º luglio 1771 – Parigi, 3 maggio 1839) è stato un compositore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

