NARI

Curiosità e Significato di "Nari"

Perché la soluzione è Nari? I fori olfattivi sono piccole aperture presenti nel cranio che consentono l'accesso a cellule sensoriali olfattive, essenziali per il senso dell'olfatto. La parola nari deriva dal latino e si riferisce specificamente a queste aperture, indicate anche come naris in anatomia. Questi fori sono fondamentali per la percezione degli odori e il loro riconoscimento da parte del nostro cervello.

Come si scrive la soluzione Nari

La definizione "I fori olfattivi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

