NEON

Curiosità e Significato di "Neon"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Neon, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Neon? Il neon è un gas noble utilizzato comunemente nelle lampade al neon, che emettono una luce caratteristica e vivace quando attraversate da una corrente elettrica. Questo gas è valorizzato per la sua capacità di fluorescenti e nella creazione di luci decorative, rendendolo ideale per veicolare messaggi pubblicitari e per l'illuminazione di ambienti. Grazie alla sua stabilità chimica, le lampade al neon sono anche molto durevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gas per illuminazioneGas che illumina da tubiIl gas nobile con simbolo NeUn gas per lampadeGas per insegneIl gas utilizzato per i dirigibili

Come si scrive la soluzione Neon

Stai cercando la risposta alla definizione "Gas nelle lampade"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

O Otranto

N Napoli

