La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Disteso sul letto' è 'Coricato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORICATO

Curiosità e Significato di "Coricato"

Vuoi sapere di più su Coricato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Coricato.

Perché la soluzione è Coricato? Disteso sul letto si riferisce a una posizione in cui una persona si trova sdraiata o reclinata su un letto. Il termine coricato descrive precisamente questa condizione, indicante che qualcuno è disteso in orizzontale, spesso per riposare o dormire. Utilizzare coricato rende la descrizione più formale e specifica nel contesto del riposo su un letto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa parte del lettoUn letto matrimonialeIl letto del fiume che scorre

Come si scrive la soluzione Coricato

Se "Disteso sul letto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

