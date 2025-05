Diminuiti pian piano nei cruciverba: la soluzione è Scemati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Diminuiti pian piano' è 'Scemati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCEMATI

Curiosità e Significato di "Scemati"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Scemati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scemati.

Perché la soluzione è Scemati? Diminuiti pian piano si riferisce a un processo di riduzione graduale nel tempo. La parola scemati esprime esattamente questo concetto, indicando qualcosa che è progressivamente diminuito o ridotto nella sua intensità o quantità. Utilizzata in contesti diversi, come nelle emozioni o nelle risorse, evidenzia un cambiamento che avviene lentamente ma in modo evidente.

Come si scrive la soluzione Scemati

Se "Diminuiti pian piano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

E Empoli

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

