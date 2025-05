Il cappuccio degli Inglesi nei cruciverba: la soluzione è Hood

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cappuccio degli Inglesi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il cappuccio degli Inglesi' è 'Hood'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HOOD

Curiosità e Significato di "Hood"

Vuoi sapere di più su Hood? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Hood.

Perché la soluzione è Hood? Il cappuccio degli Inglesi si riferisce al termine inglese hood, che tradotto significa proprio cappuccio. Questo termine è spesso utilizzato per descrivere il copricapo che copre la testa e il collo, ma è anche un elemento comune in vari capi di abbigliamento, come felpe e giacche. Quindi, hood rappresenta un simbolo di comfort e protezione, tipicamente associato alla cultura britannica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Robin leggendario ladroIl leggendario RobinIl leggendario Robin della foresta di SherwoodGli uomini inglesiNome di alcuni fiumi inglesiL olio per gli inglesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Hood

Se "Il cappuccio degli Inglesi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

H Hotel

O Otranto

O Otranto

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O C T T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COATTA" COATTA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.