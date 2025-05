Il leggendario Robin nei cruciverba: la soluzione è Hood

HOOD

Curiosità e Significato di "Hood"

Vuoi sapere di più su Hood? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Hood.

Robin Hood è una figura leggendaria dell'Inghilterra medievale, noto per rubare ai ricchi per dare ai poveri. Spesso rappresentato come un arciere in costume verde, vive nella foresta di Sherwood con i suoi fedeli compagni, i Merry Men. La sua leggenda simboleggia giustizia sociale e ribellione contro l'ingiustizia. Hood si riferisce anche al suo nome, Robin Hood.

Come si scrive la soluzione: Hood

Stai cercando la risposta alla definizione "Il leggendario Robin"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

H Hotel

O Otranto

O Otranto

D Domodossola

