La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Abita una minuscola repubblica' è 'Sammarinese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAMMARINESE

Curiosità e Significato di "Sammarinese"

La soluzione Sammarinese di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sammarinese per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sammarinese? Abita una minuscola repubblica si riferisce alla Repubblica di San Marino, un piccolo stato indipendente situato all'interno dell'Italia. Questa storica repubblica è nota per la sua autonomia e per essere una delle più antiche repubbliche esistenti al mondo, con un affascinante patrimonio culturale e paesaggistico. San Marino è famosa anche per le sue fortificazioni e i suggestivi panorami, rendendola una meta interessante per turisti e viaggiatori.

Come si scrive la soluzione Sammarinese

Se ti sei imbattuto nella definizione "Abita una minuscola repubblica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

