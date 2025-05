Uncino multiuso nei cruciverba: la soluzione è Gancio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uncino multiuso' è 'Gancio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GANCIO

Curiosità e Significato di "Gancio"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Gancio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gancio? La definizione Uncino multiuso si riferisce a gancio, un oggetto che viene utilizzato per appendere o sostenere vari oggetti, svolgendo diverse funzioni in ambiti come la casa, il giardinaggio o il fai-da-te. Quindi, gancio è la risposta corretta per completare il cruciverba.

L hook del pugilatoServe per appendereGancio fissato sul ponte di una naveSubdolo uncinoPrese con un uncinoUncino per la pesca

Come si scrive la soluzione: Gancio

Non riesci a risolvere la definizione "Uncino multiuso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

