Serve per appendere nei cruciverba: la soluzione è Gancio

GANCIO

Curiosità e Significato di "Gancio"

Un gancio è un oggetto di forma ricurva o ad angolo che serve a sostenere o appendere oggetti, come vestiti, utensili o decorazioni. Realizzato in vari materiali, come metallo o plastica, il gancio è utilizzato in diversi contesti, dalle abitazioni agli spazi pubblici, per facilitare l'organizzazione e l'ottimizzazione degli spazi.

Come si scrive la soluzione: Gancio

G Genova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

