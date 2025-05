Tendenza irresistibile a viaggiare nei cruciverba: la soluzione è Poriomania

Home / Soluzioni Cruciverba / Tendenza irresistibile a viaggiare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tendenza irresistibile a viaggiare' è 'Poriomania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORIOMANIA

Curiosità e Significato di "Poriomania"

La soluzione Poriomania di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Poriomania per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Poriomania? La parola poriomani si riferisce a una forte e irresistibile voglia di viaggiare, un desiderio profondo di esplorare luoghi nuovi e vivere nuove esperienze. Questa definizione è spesso utilizzata in ambito enigmistico per indicare una passione componibile con le lettere in un cruciverba.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La morbosa attrazione per i viaggiLa tendenza a trovare i punti comuni presenti nelle confessioni cristianeChi lo esercita cerca d essere irresistibileUn sistema economico per viaggiare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Poriomania

Non riesci a risolvere la definizione "Tendenza irresistibile a viaggiare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E I C O N S D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DECISIONI" DECISIONI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.