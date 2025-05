Lo sono i soci non effettivi nei cruciverba: la soluzione è Onorari

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono i soci non effettivi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i soci non effettivi' è 'Onorari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONORARI

Curiosità e Significato di "Onorari"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Onorari più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Onorari.

Perché la soluzione è Onorari? La definizione Lo sono i soci non effettivi si riferisce a ONORARI, poiché i soci onorari sono membri distinti di un'organizzazione che non partecipano attivamente, pur vantando un riconoscimento formale. Pertanto, il termine si ricollega alla categoria di soci che non hanno diritti di voto o responsabilità operative.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spettano ai professionistiCompensi per professionistiCompensi per mediciLo sono i soci di un aziendaLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Onorari

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sono i soci non effettivi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E N E O M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANEMONE" ANEMONE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.