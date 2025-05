Il leggendario animale antico simbolo di Milano nei cruciverba: la soluzione è Scrofa Semilanuta

Home / Soluzioni Cruciverba / Il leggendario animale antico simbolo di Milano

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il leggendario animale antico simbolo di Milano' è 'Scrofa Semilanuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCROFA SEMILANUTA

Curiosità e Significato di "Scrofa Semilanuta"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Scrofa Semilanuta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scrofa Semilanuta? La scrofa semilanuta è un animale mitologico legato alla fondazione di Milano, rappresentato come una scrofa (una femmina di cinghiale) con un pelo misto di lana e pelo normale. Questo simbolo è spesso associato alla leggenda di Attila e alla storia della città.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L animale simbolo del WWFLe costruzioni simbolo dell antico EgittoUn simbolo di Milano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Scrofa Semilanuta

La definizione "Il leggendario animale antico simbolo di Milano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

R Roma

O Otranto

F Firenze

A Ancona

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L A L A E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TABELLA" TABELLA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.