La Soluzione ♚ L animale simbolo del WWF

: PANDA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L animale simbolo del wwf: Vedi wwf (disambigua). il world wide fund for nature, in precedenza denominato world wildlife fund e comunemente abbreviato con l'acronimo wwf, è un'organizzazione... Kung Fu Panda è un film d'animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. È stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2008 ed ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior film d'animazione del 2009. Il film è il primo del franchise di Kung Fu Panda.

Altre Definizioni con panda; animale; simbolo;