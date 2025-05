L imbocco italiano del Fréjus nei cruciverba: la soluzione è Bardonecchia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L imbocco italiano del Fréjus' è 'Bardonecchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARDONECCHIA

Curiosità e Significato di "Bardonecchia"

La parola Bardonecchia è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bardonecchia.

Perché la soluzione è Bardonecchia? L'imbooco italiano del Fréjus si riferisce al comune di Bardonecchia, situato in Val di Susa, che ospita il tunnel ferroviario del Fréjus, collegando Italia e Francia. Questa località è quindi un'importante porta di accesso per i viaggiatori che provenendo dall'Italia utilizzano questo Passo.

Come si scrive la soluzione: Bardonecchia

Hai trovato la definizione "L imbocco italiano del Fréjus" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T P E A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARETE" PARETE

