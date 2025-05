L insieme dei criminali nei cruciverba: la soluzione è Malavita

Home / Soluzioni Cruciverba / L insieme dei criminali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L insieme dei criminali' è 'Malavita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALAVITA

Curiosità e Significato di "Malavita"

Hai risolto il cruciverba con Malavita? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Malavita.

Perché la soluzione è Malavita? La parola malavita si riferisce all'insieme di attività illecite o criminali e alle persone coinvolte in esse. È un termine spesso utilizzato per descrivere la vita di chi opera nel mondo del crimine, come mafiosi o delinquenti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quella organizzata è difficile da sconfiggereComprende fior di delinquentiCriminalità delinquenzaL insieme di persone che realizzano un filmUn insieme metallicoUn insieme di mensole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Malavita

Stai cercando la risposta alla definizione "L insieme dei criminali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D G R E N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARDENA" GARDENA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.