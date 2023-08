Criminalità delinquenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Criminalità delinquenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MALAVITA

Significato/Curiosita : Criminalita delinquenza

Disciplinata". secondo l'enciclopedia treccani, la criminalità organizzata è una "forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile... Ammore e malavita, su musicbrainz, metabrainz foundation. ammore e malavita, su cinedatabase, rivista del cinematografo. ammore e malavita, su mymovies... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

