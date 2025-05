Si immergono con la muta nei cruciverba: la soluzione è Sub

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si immergono con la muta' è 'Sub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUB

Curiosità e Significato di "Sub"

La parola Sub è una soluzione di 3 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sub.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Risale a fine cacciaSommozzatoreSi immergono con le pinne e la mascheraQuella muta si fa a gesti e occhiateGli Indù vi si immergono per purificarsiAlcuni si immergono in apnea

Come si scrive la soluzione: Sub

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si immergono con la muta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

U Udine

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A I B A B S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAIBABA" SAIBABA

