La Soluzione ♚ Gli Indù vi si immergono per purificarsi

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GANGE

Curiosità su Gli indu vi si immergono per purificarsi: indy vi si immergono per purificarsi" Il Gange (AFI: /'gane/) è un grande fiume del subcontinente indiano che attraversa le pianure del nord dell'India e il Bangladesh. Ha una lunghezza di 2.525 km, una portata di 12.020 m³/s e le sue sorgenti sono localizzate sul ghiacciaio di Gangotri nello stato indiano dell'Uttarakhand, nell'Himalaya centrale. Sfocia nel Golfo del Bengala con un ampio delta nella regione del Sundarbans. Per millenni ha goduto di una posizione preminente nella religione indù in India ed è adorato nella sua forma personificata della dea Gaga. Assieme ai suoi affluenti, drena un bacino idrografico che si snoda su una superficie di circa un milione di ...

