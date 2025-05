Si giudica nelle parate nei cruciverba: la soluzione è Portiere

PORTIERE

Curiosità e Significato di "Portiere"

Hai risolto il cruciverba con Portiere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Portiere.

Perché la soluzione è Portiere? Nel calcio, il portiere è il giocatore che difende la porta durante le partite e le parate sono le sue azioni per impedire che la palla entri in rete. Pertanto, nella definizione Si giudica nelle parate, si riferisce proprio al portiere, il cui compito principale è quello di effettuare parate per salvare gol.

Il calciatore che prende il pallone con le maniGioca tra i paliIl custode del palazzoLa fa chi si giudicaSi difende con le parateSi alternano alle gioie

Come si scrive la soluzione: Portiere

La definizione "Si giudica nelle parate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

