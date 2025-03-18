Il calciatore che prende il pallone con le mani

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il calciatore che prende il pallone con le mani' è 'Portiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTIERE

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Perché la soluzione è Portiere? Il portiere è il giocatore che, nel calcio, ha il compito di intercettare e trattenere il pallone con le mani all’interno dell’area di rigore. La sua funzione principale è difendere la porta dai tentativi degli avversari di segnare, agendo con agilità e prontezza. Deve essere in grado di leggere le azioni avversarie e intervenire prontamente, utilizzando anche tecniche di parata e uscita. La sua presenza è fondamentale per mantenere la rete inviolata durante la partita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calciatore che prende il pallone con le mani". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il calciatore che prende il pallone con le mani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Portiere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il calciatore che prende il pallone con le mani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calciatore che prende il pallone con le mani" conferma che la soluzione 'Portiere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Portiere

P Padova O Otranto R Roma T Torino I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calciatore che prende il pallone con le mani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portiere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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