Il calciatore che prende il pallone con le mani
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il calciatore che prende il pallone con le mani' è 'Portiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTIERE
Perché la soluzione è Portiere? Il portiere è il giocatore che, nel calcio, ha il compito di intercettare e trattenere il pallone con le mani all’interno dell’area di rigore. La sua funzione principale è difendere la porta dai tentativi degli avversari di segnare, agendo con agilità e prontezza. Deve essere in grado di leggere le azioni avversarie e intervenire prontamente, utilizzando anche tecniche di parata e uscita. La sua presenza è fondamentale per mantenere la rete inviolata durante la partita.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calciatore che prende il pallone con le mani". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Il calciatore che prende il pallone con le mani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Portiere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il calciatore che prende il pallone con le mani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calciatore che prende il pallone con le mani" conferma che la soluzione 'Portiere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Portiere
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calciatore che prende il pallone con le mani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portiere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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