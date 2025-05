Dediti con molto ardore nei cruciverba: la soluzione è Appassionati

APPASSIONATI

Curiosità e Significato di "Appassionati"

Hai risolto il cruciverba con Appassionati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Appassionati.

Perché la soluzione è Appassionati? L'espressione dediti con molto ardore evoca un senso di intensa passione e impegno in ciò che si fa. La parola appassionati riassume perfettamente questa dedizione, sottolineando l'entusiasmo e la motivazione che spingono una persona a perseguire i propri interessi con fervore. Chi è appassionato non si limita a svolgere un'attività, ma la vive con entusiasmo, mettendo cuore e anima in ogni gesto.

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N E U T M O T M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MUTAMENTO" MUTAMENTO

