Davanti a una prelibatezza non riesce a trattenersi nei cruciverba: la soluzione è Golosone

Curiosità e Significato di "Golosone"

Perché la soluzione è Golosone? La definizione Davanti a una prelibatezza non riesce a trattenersi si riferisce a qualcuno che prova un forte desiderio di mangiare, dunque si comporta come un golosone, ovvero una persona che ha una grande passione per il cibo e non riesce a resistere davanti a delizie culinarie. La soluzione GOLOSONE racchiude quindi l'idea di un appetito insaziabile e una predisposizione a indulgere in prelibatezze.

Come si scrive la soluzione: Golosone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Davanti a una prelibatezza non riesce a trattenersi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

