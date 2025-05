Un copia e incolla biologico nei cruciverba: la soluzione è Clonazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Un copia e incolla biologico

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un copia e incolla biologico' è 'Clonazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLONAZIONE

Curiosità e Significato di "Clonazione"

Hai risolto il cruciverba con Clonazione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Clonazione.

Perché la soluzione è Clonazione? La definizione Un copia e incolla biologico si riferisce alla clonazione, un processo attraverso il quale un organismo o un cellula viene riprodotto in modo identico a un altro, esattamente come se si trattasse di un'operazione di copia e incolla. Questo termine è utilizzato nel contesto della biologia per descrivere la ripetizione di materiale genetico.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una moltiplicazione biologicaUna moltiplicazione biologica realizzata artificialmenteS incolla sulla bottigliaLa copia in rilievoSi fa tra la copia e l originale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Clonazione

Hai davanti la definizione "Un copia e incolla biologico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

L Livorno

O Otranto

N Napoli

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R A I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOIRA" LOIRA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.