La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cicerone lo considerò Il padre della storia' è 'Erodoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERODOTO

Curiosità e Significato di "Erodoto"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Erodoto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Erodoto.

Perché la soluzione è Erodoto? Cicerone definì Erodoto il padre della storia per riconoscere il suo ruolo pionieristico nella storiografia, poiché fu il primo a narrare gli eventi storici in modo sistematico e critico. Erodoto visse nel V secolo a.C. e le sue opere, in particolare Le Storie, sono fondamentali per la comprensione dell'antichità.

Come si scrive la soluzione: Erodoto

Hai trovato la definizione "Cicerone lo considerò Il padre della storia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I R O I C L C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICIRCOLO" RICIRCOLO

