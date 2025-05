Lo è una frusinate nei cruciverba: la soluzione è Ciociara

CIOCIARA

Curiosità e Significato di "Ciociara"

Hai risolto il cruciverba con Ciociara? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ciociara.

Perché la soluzione è Ciociara? La definizione Lo è una frusinate si riferisce a una persona originaria della provincia di Frosinone, in Lazio, che viene appunto chiamata ciociara, un termine tipico per identificare le donne di quella zona. La soluzione CIOCIARA si adatta perfettamente per il numero di lettere richiesto nello schema.

Come si scrive la soluzione: Ciociara

Hai davanti la definizione "Lo è una frusinate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

O Otranto

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

A Ancona

Scopri definizioni su "ORIGINARIA" ORIGINARIA

