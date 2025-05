Uccello col ciuffo erettile sul capo nei cruciverba: la soluzione è Upupa

UPUPA

Curiosità e Significato di "Upupa"

La soluzione Upupa di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Upupa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Upupa? L'upupa è un uccello caratterizzato da un ciuffo di piume erettile sulla testa, noto per il suo piumaggio marrone e bianco striato e per il suo richiamo distintivo. È spesso avvistato in aree aperte e boschive, facendo di questo animale una figura riconoscibile nel mondo degli uccelli.

Come si scrive la soluzione: Upupa

U Udine

P Padova

U Udine

P Padova

A Ancona

