La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipico distillato che si produce in Francia' è 'Cognac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COGNAC

Curiosità e Significato di "Cognac"

Approfondisci la parola di 6 lettere Cognac: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cognac? Il cognac è un'aroma e un distillato tipico della regione francese della Charente, ottenuto dalla distillazione di vino e affinato in botti di legno. È noto per il suo sapore ricco e complesso, ed è spesso consumato come digestivo.

Come si scrive la soluzione: Cognac

Hai trovato la definizione "Tipico distillato che si produce in Francia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

G Genova

N Napoli

A Ancona

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O B R O T E N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROMBONE" TROMBONE

