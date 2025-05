La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un locale ove si mangia' è 'Tavola Calda' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAVOLA CALDA

Approfondisci la parola di 11 lettere Tavola Calda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tavola Calda? La definizione Un locale ove si mangia si riferisce a un tipo di ristorante informale chiamato tavola calda, dove si possono consumare pasti veloci e piatti pronti in un ambiente casual. La soluzione è composta da due parole che rappresentano il concetto di un luogo dedicato alla ristorazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un locale in cui si mangia in tantiLocale ove si consumano veloci spuntiniFormaggio che si mangia a scaglie

Hai trovato la definizione "Un locale ove si mangia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

A C A B C C I E C

Mostra soluzione