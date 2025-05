Cavaliere al seguito di Carlo Magno nei cruciverba: la soluzione è Paladino

PALADINO

Curiosità e Significato di "Paladino"

Perché la soluzione è Paladino? La parola paladino si riferisce ai nobili guerrieri che servivano Carlo Magno, spesso rappresentati in storie e leggende come valorosi difensori della giustizia e della fede. Nei cruciverba, il termine viene utilizzato per indicare questi cavalieri storici, noti per il loro coraggio e le loro gesta.

Come si scrive la soluzione: Paladino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cavaliere al seguito di Carlo Magno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

